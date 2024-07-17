Аномальная жара: 16 июля температурные рекорды зафиксировали в 6 городах Кубани

Кубанские города вошли в десятку самых жарких мест России, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным эксперта, 16 июля восемь населенных пунктов Краснодарского края вошли в топ-10 самых жарких мест страны. Больше всего столбики термометров подскочили в Джубге — до +40 °С.

Следом в списке идут Геленджик и Новороссийск, где воздух прогрелся до +39,7 °С. Анапа и Горячий Ключ вошли пятерку, там фиксировали жару до +39,2 °С.

Кроме того, в рейтинг самых жарких мест попали два города из Ставропольского края — Новоалександровск и Светлоград. Там температура воздуха прогрелась до +39,1 °С.

Замыкают топ-10 списка Краснодар, а также станицы Кущевская и Каневская. При этом в краевой столице зафиксировали температурный рекорд — +39 °С. В прошлый раз столь жаркий день краснодарцы наблюдали в 1996 году.

«На территории Кубани были зафиксированы шесть суточных рекордов максимальной температуры воздуха!» — рассказал Михаил Леус в Telegram.

Помимо Краснодара, температурные рекорды в этот день отметили еще в пяти городах Кубани — в Приморско-Ахтарске, Анапе, Туапсе, Армавире и Сочи.

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