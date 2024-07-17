До +30 °С прогрелась морская вода на побережье Краснодарского края

Температура морской воды на курортах Кубани продолжает постепенно расти из-за сильной жары.

По состоянию на вечер 16 июля, сильнее всего прогрелось Азовское море — в Тамани температура воды достигла +30 °С.

Чуть прохладнее температуры в Темрюке, Приморско-Ахтарске и Ейске — +27 °С. В станице Должанской морская вода прогрелась до +26 °С.

На Черноморском побережье Кубани самое теплое море в Туапсе и Сочи — +27 °C. В Геленджике немногим холоднее — +26 °C, а в Анапе и Новороссийске морская вода прогрелась до +24 °C.

При этом 17–19 июля на Черноморском побережье прогнозируют сильную жару — днем и вечером температура воздуха поднимется до +37…40 °C, сообщает ЦГМС Краснодара.

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