Жара начнет спадать в выходные: на Кубани 20–21 июля ожидается +32–35 °С

Сейчас на юге России и в республиках Северного Кавказа фиксируют температуру до +42 °С, что на 4–5 °С выше климатической нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, для середины июля на Кубани и на юге в целом такие высокие температуры воздуха можно считать аномальными.

«На юге жара: в Краснодарском крае — +37–41 °С, в Ростовской области — +40–42 °С, в Крыму — до +40 °С, в Адыгее — до +39 °С. В Ставрополье аналогичная ситуация — до +40 °С, в Чеченской Республике — до +42 °С, это совершенно аномально. Там сейчас просто «египетские» температуры: на 4-5 °С выше нормы», — отметил эксперт.

Ожидается, что жара на Кубани начнет спадать к концу недели — столбики термометров покажут +32–35 °С, сообщил Вильфанд. Устоявшиеся высокие температуры специалист объяснил тем, что в июне и мае в регионе осадков выпало меньше нормы, а в июле их практически не было, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», опасная жара до +41 °С в Краснодарском крае сохранится как минимум до 19 июля.