В Красноармейском районе продолжают откачивать воду с подтопленных территорий

Оперативная группа краевого управления ГО и ЧС совместно со специалистами МЧС 2 февраля провела мониторинг оперативной ситуации с подтоплениями в Краснодаре, Динском и Красноармейском районах.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района при помощи передвижного насоса продолжают работы по откачке воды с подтопленных территорий.

В поселке Южном Динского района в связи с подтоплением уличной дорожной сети прокладывают рукавную линию, после чего при помощи передвижного насосного агрегата начнут откачку воды, сообщает пресс-служба управления ПБ, ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности из-за опасности подъема уровня воды в реках объявили в Краснодарском крае. По данным синоптиков, 1 и 2 февраля в нижнем течении реки Кубань заметно поднимется уровень воды. Местами он достигнет неблагоприятных отметок. В хуторе Трудобеликовском 1 февраля были подтоплены 53 придворовые территории.