В ближайшие дни в Темрюкском районе могут произойти подтопления

По данным синоптиков, 31 января, а также 1 и 2 февраля в нижнем течении реки Кубань заметно поднимется уровень воды. Местами он достигнет неблагоприятных отметок.

В связи с этим в ближайшие дни на территории Темрюкского района возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплениями в населенных пунктах.

Прежде всего это грозит территориям, расположенным в низинах возле реки Кубань, сообщает пресс-служба Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

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