В Красноармейском районе подтоплены 53 придомовые территории

Подтопление произошло в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.

С 19:00 31 января на улице Гагарина обустраивали дренажные ливневые канализации и расширяли подтоки для водооткачивающей техники. Всего откачали 70 тыс. кую м воды. В результате уровень воды на подтопляемой территории за сутки понизился.

По данным на 8:00 01 февраля в хуторе Трудобеликовском подтоплены 53 придворовые территории. На подтопленных территориях живут 93 человека, в том числе 18 детей.

Эвакуация населения не требуется. В готовности находится пункт временного размещения на 100 человек, который обустроили в школе на улице Школьной, 1.

В откачке и сбросе воды участвуют 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности из-за опасности подъема уровня воды в реках объявили в Краснодарском крае. К подтоплениям может привести обильное таяние снега. По данным синоптиков, 1 и 2 февраля в нижнем течении реки Кубань заметно поднимется уровень воды. Местами он достигнет неблагоприятных отметок.