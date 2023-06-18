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В Херсонской области прошла активная фаза наводнения, вызванного прорывом Каховской ГЭС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hersonskoj-oblasti-proshla-aktivnaya-faza-navodneniya-vyzvannogo-proryvom-kahovskoj-ges
В Херсонской области прошла активная фаза наводнения, вызванного прорывом Каховской ГЭС
Фото t.me/mchs_official

Освободились от воды 36 % из 23 тыс. подтопленных домов. Об этом 18 июня сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

«Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см. Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов», — написал он в Telegram.

Сальдо отметил, что за все время чрезвычайной ситуации с подтопленных территорий вывезли почти 8 тыс. человек.

«За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра. К 19 июня ожидается полная сработка водохранилища… Количество сил и средств организаций, министерств и ведомств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной намеренным разрушением киевским режимом Каховской ГЭС, увеличивается. Сейчас это 1 тыс. 275 человек и 334 единицы техники. Все работают слаженно и эффективно», — добавил он.

По словам Сальдо, впереди еще очень много работы, однако в регионе справляются с последствиями катастрофического наводнения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 июня, около 2:00, обстрелом ВСУ была повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. Ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС может составить 11,5 млрд рублей.

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