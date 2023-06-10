Экс-мэр Краснодара: ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС может составить 11,5 млрд рублей

Об этом 10 июня сообщил глава правительства Херсонской области, бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

«Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и т.д. — завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 млрд рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной», — написал Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций.

Группировку сил МЧС в зоне бедствия увеличили почти до 350 единиц техники. Ожидается, что к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани упадет еще на 1 м. Это ускорит спасательную операцию и позволит во многих местах проехать к людям, находящимся в зоне наводнения, на грузовиках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 июня, около 2:00, обстрелом ВСУ была повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. По данным на 10 июня, в Херсонской области из зоны наводнения эвакуировали более 6 тыс. человек — среди них 235 детей и 81 маломобильный житель.