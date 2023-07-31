Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Грузии задержали несколько митингующих против прибытия круизного лайнера из Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gruzii-zaderzhali-neskolko-mitinguyushhih-protiv-pribytiya-kruiznogo-lajnera-iz-sochi
В Грузии задержали несколько митингующих против прибытия круизного лайнера из Сочи
Фото t.me/astoriagrande

В Батуми вечером 30 июля началась акция протеста против прибывающего из России круизного лайнера Astoria Grande.

Представители оппозиционных партий, недовольные заходом в порт Батуми судна Astoria Grande с россиянами на борту, начали собираться на митинг вечером. В полночь несколько человек попытались прорвать установленные полицейскими у порта баррикады.

В результате полицейские задержали несколько протестующих. В порту Батуми дежурят усиленные наряды полиции, территорию оцепили специальными железными ограждениями. Сейчас в порту спокойно, но время от времени происходят стычки протестующих с полицией, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее представили грузинской оппозиции высказали недовольство из-за захода Astoria Grande с россиянами на борту в порт Батуми. По их словам, большинство пассажиров лайнера нарушают действующий в стране закон «Об оккупации» из-за того, что они считают действия РФ в Южной Осетии и Абхазии вполне нормальными. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях