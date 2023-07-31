В Грузии задержали несколько митингующих против прибытия круизного лайнера из Сочи

В Батуми вечером 30 июля началась акция протеста против прибывающего из России круизного лайнера Astoria Grande.

Представители оппозиционных партий, недовольные заходом в порт Батуми судна Astoria Grande с россиянами на борту, начали собираться на митинг вечером. В полночь несколько человек попытались прорвать установленные полицейскими у порта баррикады.

В результате полицейские задержали несколько протестующих. В порту Батуми дежурят усиленные наряды полиции, территорию оцепили специальными железными ограждениями. Сейчас в порту спокойно, но время от времени происходят стычки протестующих с полицией, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее представили грузинской оппозиции высказали недовольство из-за захода Astoria Grande с россиянами на борту в порт Батуми. По их словам, большинство пассажиров лайнера нарушают действующий в стране закон «Об оккупации» из-за того, что они считают действия РФ в Южной Осетии и Абхазии вполне нормальными. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми.