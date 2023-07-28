Грузинская оппозиция в Батуми митингом проводила круизный лайнер из Сочи

Акцию протеста у порта Батуми провели сотни граждан Грузии. Таким образом они «оригинально» проводили заходивший в порт лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту.

«Российский круизный лайнер покинул порт Грузии на фоне шума и под звуки гимна страны. Активисты собрались вечером в четверг у порта, чтобы опротестовать политику русификации, которую ведут правящие власти», — передает местное телевидение.

В Батуми лайнер зашел в 17:00 по местному времени. На борту были около 800 туристов из России, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», представили грузинской оппозиции высказали недовольство из-за захода Astoria Grande с россиянами на борту в порт Батуми. По их словам, большинство пассажиров лайнера нарушают действующий в стране закон «Об оккупации» из-за того, что они считают действия РФ в Южной Осетии и Абхазии вполне нормальными.