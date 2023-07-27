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Оппозиция Грузии недовольна заходом в порт Батуми круизного лайнера из Сочи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/oppozitsiya-gruzii-nedovolna-zahodom-v-port-batumi-kruiznogo-lajnera-iz-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Оппозиция Грузии недовольна заходом в порт Батуми круизного лайнера из Сочи
Фото t.me/astoriagrande

Речь идет о судне Astoria Grande, принадлежащем турецкой компании Miray Cruises.

Лайнер выполняет круизы по Черному морю из Сочи в Турцию с заходом в грузинский порт Батуми. Практически все пассажиры круизного лайнера — граждане России.

Представили грузинской оппозиции высказали недовольство из-за захода Astoria Grande с россиянами на борту в порт Батуми. По их словам большинство пассажиров лайнера нарушают действующий в стране закон «Об оккупации» из-за того, что они считают действия РФ в Южной Осетии и Абхазии вполне нормальными.

При этом специалисты агентства морского транспорта Грузии не видят в заходе Astoria Grande в Батуми ничего плохого. По их словам, это приносит стране доходы, а само судно не находится под санкциями, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лайнер Astoria Grande начал заходить в Грузию с 22 июля по пути из Сочи в Турцию. В следующий раз судно зайдет в Батуми на стоянку 29 июля.

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