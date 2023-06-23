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Круизный лайнер Astoria Grande по пути из Сочи в Турцию будет заходить в Грузию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kruiznyj-lajner-astoria-grande-po-puti-iz-sochi-v-turtsiyu-budet-zahodit-v-gruziyu
Круизный лайнер Astoria Grande по пути из Сочи в Турцию будет заходить в Грузию
Фото t.me/astoriagrande

По данным турецкого оператора круизного отдыха Miray Cruises, лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с 22 июля будет заходить в Грузию.

Туроператор сообщил о том, что во время туров 22 и 29 июля лайнер зайдет в порт Батуми (Грузия).

Пассажиры круиза в Египет, который стартует 2 декабря, совершат остановку в израильском порту Ашдот и получат возможность посетить Иерусалим.

Визы в Грузию, Израиль и другие страны по пути следования пассажирам лайнера Astoria Grande не требуются, сообщает ТАСС.

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