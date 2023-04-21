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Круизный лайнер выполнит в этом сезоне 38 рейсов из Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kruiznyj-lajner-vypolnit-v-etom-sezone-38-rejsov-iz-sochi
Круизный лайнер выполнит в этом сезоне 38 рейсов из Сочи
Фото sochinews.io

В новом сезоне лайнер расширит географию круизов: планируются туры в Египет с заходом в порт Александрия.

Всего на сезон 2023 года запланированы 38 рейсов из иорпорта Сочи. Из них 29 пройдут по классическому маршруту с заходом в турецкие порты Стамбул, Чешме, Амасра, Синоп, Трабзон. Морские путешествия в Египет стартуют с 15 ноября.

Помимо этого планируются мини-круизы продолжительностью три-четыре дня. Также в планах экскурсии в Эфес, который является отлично сохранившимся античным памятником.

По словам круизного директора компании Astoria Grande Игоря Глухова, круизы расписаны до 27 января. До Нового года планируют совершить 35 рейсов, сообщает портал Soch News. IO.

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