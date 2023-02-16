Новые круизные суда планируют пустить на маршруты по Черному морю
Три круизных лайнера вместимостью 180 человек по оптимизированному проекту построит нижегородский завод «Красное Сормово».
Летом суда планируют пускать на маршруты в Черном, Каспийском и Белом морях, а зимой использовать в качестве плавучих гостиниц. Первый лайнер запустят в 2025 году, остальные — в 2026 году.
«Серия лайнеров будет строиться с применением новых технических решений. Каюты, общественные пространства, оснащение лайнера спроектируют так, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта для пассажиров, при этом благодаря меньшей осадке и разнице в габаритах сфера использования судов расширится», — сказал генеральный директор предприятия Михаил Першин.
Лайнеры построят при поддержке Правительства РФ, сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово».
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