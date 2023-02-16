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Новые круизные суда планируют пустить на маршруты по Черному морю

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-kruiznye-suda-planiruyut-pustit-na-marshruty-po-chernomu-moryu
Новые круизные суда планируют пустить на маршруты по Черному морю
Фото krsormovo.nnov.ru

Три круизных лайнера вместимостью 180 человек по оптимизированному проекту построит нижегородский завод «Красное Сормово».

Летом суда планируют пускать на маршруты в Черном, Каспийском и Белом морях, а зимой использовать в качестве плавучих гостиниц. Первый лайнер запустят в 2025 году, остальные — в 2026 году.

«Серия лайнеров будет строиться с применением новых технических решений. Каюты, общественные пространства, оснащение лайнера спроектируют так, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта для пассажиров, при этом благодаря меньшей осадке и разнице в габаритах сфера использования судов расширится», — сказал генеральный директор предприятия Михаил Першин.

Лайнеры построят при поддержке Правительства РФ, сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово».

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