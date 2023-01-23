Круизы из Сочи на лайнере Astoria Grande возобновят с 29 апреля
Общество
23.01.2023 14:44
На днях круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра из-за сильного ветра и врезался в пристань.
Капитан судна принял решение продолжить швартовку только после улучшения погоды. Спустя сутки лайнер, совершающий круизы из Сочи, смог пришвартоваться в Турции. Туристы высадились на берег.
В компании Miray Cruises уточнили, что лайнер Astoria Grande отправляется из порта Амасра на подготовку к сезону 2023 года. Круизы из Сочи в Турцию начнутся с 29 апреля.
Все пассажиры поврежденного лайнера уже вернулись в Сочи на специально организованных авиарейсах из Стамбула, сообщает «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», до неудачной швартовки в порту Амасра следующий рейс Astoria Grande из Сочи был запланирован на 21 января. Компания вернет деньги туристам, забронировавшим круиз на эти числа.
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