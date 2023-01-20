Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
На днях круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра из-за сильного ветра и врезался в пристань.
Капитан судна принял решение продолжить швартовку только после улучшения погоды. Спустя сутки лайнер, совершающий круизы из Сочи, смог пришвартоваться в Турции. Туристы высадились на берег.
Представитель судовладельца рассказал, что при неудачной швартовке в Амасре лайнер получил повреждения и теперь останется в Турции для ремонта. Всех российских пассажиров Astoria Grande отправят в Сочи самолетами. Отправка уже началась. Всех пассажиров планируют вернуть в Сочи до 22 января.
При этом следующий круиз Astoria Grande по Турции, который планировали на 21 января, отменят. Компания вернет деньги туристам, забронировавшим круиз на эти числа. Продолжить круизную программу из Сочи на судне планирует в апреле, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту круизного лайнера Astoria Grande, который накануне не смог пришвартоваться в турецком порту, находятся 668 человек — 385 пассажиров и 283 члена экипажа.
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