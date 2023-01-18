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Лайнер Astoria Grande, совершающий круизы из Сочи, врезался в пристань в Турции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lajner-astoria-grande-sovershayushhij-kruizy-iz-sochi-vrezalsya-v-pristan-v-turtsii
Видео t.me/sochi_today

Российский лайнер врезался в пристань в турецком порту Амасра на западе черноморского побережья. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный шторм.

На борту находились 668 человек — 385 пассажиров и 283 члена экипажа и персонала. Сейчас ремонтные команды занимаются оценкой ущерба от столкновения. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет RT.

Читайте также: лайнер Astoria Grande начнет курсировать из Сочи в Египет. Туры в Александрию запланированы на апрель и ноябрь 2023 года. Маршрут пройдет по Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям. Лайнер будет заходить в порты Амасра, Стамбула, Измира и Кушадасы.

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