Лайнер Astoria Grande, совершающий круизы из Сочи, врезался в пристань в Турции

Российский лайнер врезался в пристань в турецком порту Амасра на западе черноморского побережья. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный шторм.

На борту находились 668 человек — 385 пассажиров и 283 члена экипажа и персонала. Сейчас ремонтные команды занимаются оценкой ущерба от столкновения. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет RT.

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