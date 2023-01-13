Лайнер Astoria Grande начнет курсировать из Сочи в Египет
Общество
13.01.2023 18:47
Туры в Александрию запланированы на апрель и ноябрь 2023 года.
Туристы проведут на лайнере две недели. Маршрут пройдет по Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям. Лайнер будет заходить в порты Амасра, Стамбула, Измира и Кушадасы.
Минимальная стоимость круиза с размещением во внутренней каюте без иллюминатора — 150 тыс. рублей с человека. Сейчас бронирование тура недоступно, пишет «Коммерсантъ — Кубань».
Читайте также: круиз в Турцию на лайнере Astoria Grande организовали для детей-инвалидов в Сочи. Дети загадали путешествие на «Елке желаний». Они с родителями отправились в недельный круиз. Путешествие совершили уже пять сочинских семей, в которых воспитывают детей-инвалидов.
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