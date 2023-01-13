Лайнер Astoria Grande начнет курсировать из Сочи в Египет

Туры в Александрию запланированы на апрель и ноябрь 2023 года.

Туристы проведут на лайнере две недели. Маршрут пройдет по Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям. Лайнер будет заходить в порты Амасра, Стамбула, Измира и Кушадасы.

Минимальная стоимость круиза с размещением во внутренней каюте без иллюминатора — 150 тыс. рублей с человека. Сейчас бронирование тура недоступно, пишет «Коммерсантъ — Кубань».

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