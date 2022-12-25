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Круиз в Турцию на лайнере Astoria Grande организовали для детей-инвалидов в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kruiz-v-turtsiyu-na-lajnere-astoria-grande-organizovali-dlya-detej-invalidov-v-sochi
Круиз в Турцию на лайнере Astoria Grande организовали для детей-инвалидов в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Дети загадали путешествие на «Елке желаний». Они с родителями отправились в недельный круиз на лайнере Astoria Grande. Путешествие совершили уже пять сочинских семей, в которых воспитывают детей-инвалидов.

Они посетили Стамбул и другие портовые города Турции, включая новый порт на пути следования в городе Орда.

Замглавы Сочи Елена Канюк рассказала, что круиз в подарок воспитанники реабилитационных центров получили от организаторов круизного отдыха при содействии администрации города и минтруда и соцразвития Кубани.

«Внутри лайнер полностью оборудован всем необходимым для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. Кроме того, подготовлена большая анимационная программа для детей и их родителей. Это прекрасная возможность всей семьей перезагрузиться, отдохнуть, набраться сил и, конечно, продолжать верить в исполнение новогодних желаний. Накануне нового года по поручению главы города Алексея Копайгородского мы поздравляем все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, они получают приглашения на елки, подарки. Мы обязательно исполним мечты всех участников акции «Елка желаний», — сказала Канюк.

Еще пять отправились в круиз 24 декабря, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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