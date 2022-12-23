Арт-кластер «Окколо» для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Краснодаре

Первый на Кубани центр полезной занятости для молодежи с ОВЗ открыли в краевой столице 23 декабря на улице Зиповской.

В торжественной церемонии участвовали уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева и министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

«Моей целью было доказать, что люди с инвалидностью могут жить на равных с остальными. Чтобы такие пространства, как это, появились во всех регионах. Чтобы они стали для вас точкой вдохновения, мощи, силы. Потому что вы — именно такие. Благодарна всем, что поддержали. Краснодарский край стал первым. На вас — особая миссия, именно отсюда это движение начнется по всей стране. Дерзайте, верю, все у вас получится», — сказала Львова-Белова.

За содействие в открытии арт-кластера Гаркуша поблагодарил губернатора региона Вениамина Кондратьева. Также он выразил благодарность общественным организациям Кубани за активность и неравнодушие.

Основная цель арт-кластера — обучение, трудоустройство и обеспечение досуга молодежи. Здесь организуют стажировки по четырем направлениям. Это швейное дело, администратор кафе, бариста и звуко- видеорежиссер. В кластере имеется сценическое пространство, откроются кафе и швейная мастерская. Планируется, что «Окколо» станет местом творческого общения и событийной площадкой.

Открытие центра полезной занятости проходит под патронажем детского омбудсмена. Это первый шаг по созданию центров дневного пребывания и занятости для детей и молодых взрослых с ОВЗ. Проект реализуется в рамках программы «Сопровождение через всю жизнь» и работы Координационного совета по интеграции инвалидов. Программа направлена на поддержку семей, в которых есть дети-инвалиды, от рождения до взросления.

Арт-кластер «Окколо» является примером эффективного партнерства некоммерческого сектора, государственной власти и социально ответственного бизнеса. Центр открыли при поддержке Фонда президентских грантов и группы компаний «Объединенная зерновая компания». Проект реализовали при содействии губернатора Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.