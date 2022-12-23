Кондратьев встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка

В ходе встречи уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила организацию работы по поддержке многодетных семей Кубани. Также она обсудила с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым помощь детям мобилизованных.

Глава Кубани подчеркнул, что защита материнства и детства является безусловным приоритетом для властей края.

«Особое внимание мы уделяем многодетным семьям. В крае как минимум троих детей воспитывают 93,5 тыс. семей. На Кубани действует целый комплекс региональных мер поддержки. В том числе краевой материнский капитал при рождении третьего или последующих детей в размере около 140 тыс. рублей. Сегодня наши усилия сосредоточены и на помощи детям участников СВО. Для них предусмотрели выплаты 20 тыс. рублей к Новому году, бесплатное питание в школах, новогодние подарки», — сказал Кондратьев.

Также губернатор рассказал о работе с детьми-сиротами. На Кубани почти 13,5 тыс. детей-сирот и практически все воспитываются в замещающих семьях. Такие семьи получают единовременное пособие 300 тыс. рублей или 500 тыс. рублей на ребенка с инвалидностью.

«Обеспечиваем жильем детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году более тысячи человек получат ключи от квартир. Помогаем не только материально, но и оказываем правовую, педагогическую и психологическую поддержку. Вместе с тем, в детских домах остаются еще 188 детей. Наша задача — дать им возможность расти в семьях, создать условия для жизни и учебы», — сказал Кондратьев.

Накануне встречи Львова-Белова посетила несколько учреждений на Кубани. В том числе Кущевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Она поблагодарила Кондратьева за поддержку подобных организаций, развитие их материально-технической базы.

«Президент России говорит, что малыши не должны воспитываться в доме ребенка. Отмечу, что у вас проводится качественная работа в этом направлении. Материально-техническая база центров для развития детей, уровень мер поддержки — ваш опыт можно транслировать и в другие регионы. Сегодня мы открываем первый на Кубани центр полезной занятости. Это арт-кластер для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо вам за поддержку», — сказала Львова-Белова.

Она также рассказала, что в регионах страны по программе «Подростки России» открыли 18 подростковых пространств. В них работают наставники и психологи. В планах на следующий год — запуск еще 45 центров.

«Хотим открыть такие центры и в Краснодарском крае. Но не в городах, а станицах и поселках. Мы готовы помочь с их обустройством и оснащением, сформируем команду специалистов. Уверена, подросткам будет интересно», — цитирует Львову-Белову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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