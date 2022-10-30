В Краснодарском крае ежемесячные выплаты на первенца получают почти 60 тыс. семей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Выплаты производят благодаря нацпроекту «Демография». Пособие в 12 тыс. 962 рублей при рождении первого ребенка начисляют семьям с доходом не выше 29 тыс. 130 рублей на человека.

За девять месяцев такие ежемесячные выплаты перечислили 59 тыс. 887 молодым семьям. Получать их можно со дня рождения ребенка, если родители обратились с заявлением не позднее шести месяцев с момента рождения первенца. В остальных случаях поддержка назначается со дня обращения.

Деньги выплачивают три года со дня рождения ребенка. По истечении года с момента обращения за выплатой родителям нужно повторно подать необходимые документы.

Также в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на Кубани семьи получают выплаты на третьего ребенка или последующих детей, региональный материнский капитал. Общий объем финансирования этого проекта в 2022 году составил 12,4 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей см начала года получают 31 тыс. 94 семьи. Обратиться за предоставлением выплат на первенца, третьего ребенка или последующих детей можно в МФЦ, через Госуслуги или интерактивный портал органов социальной защиты населения, в управление социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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