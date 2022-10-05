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На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным

Политика
05.10.2022 14:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-utverdili-poryadok-naznacheniya-vyplaty-v-100-tys-rublej-mobilizovannym
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Единовременную материальную помощь оказывают по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Выплату 100 тыс. рублей осуществляет управление соцзащиты по месту жительства мобилизованного. Подавать заявление не нужно, выплаты назначают на основании списков, которые военный комиссариат подает в минтруда края.

Согласно утвержденному порядку, сведения, в том числе банковские реквизиты мобилизованных, должны поступить в течение двух рабочих дней. Еще в течение двух рабочих дней специалисты произведут выплату, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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