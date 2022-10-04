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Россияне с неизлечимо больными детьми получат отсрочку от частичной мобилизации

Политика
04.10.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyane-s-neizlechimo-bolnymi-detmi-poluchat-otsrochku-ot-chastichnoj-mobilizatsii
Россияне с неизлечимо больными детьми получат отсрочку от частичной мобилизации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по правилам предоставления отсрочек отдельным категориям россиян.

Особое внимание Шойгу обратил на то, что граждан «имеющих детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид» призывать нельзя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

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