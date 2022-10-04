Россияне с неизлечимо больными детьми получат отсрочку от частичной мобилизации
Политика
04.10.2022 17:19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по правилам предоставления отсрочек отдельным категориям россиян.
Особое внимание Шойгу обратил на то, что граждан «имеющих детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид» призывать нельзя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.
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