Россияне с неизлечимо больными детьми получат отсрочку от частичной мобилизации

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по правилам предоставления отсрочек отдельным категориям россиян.

Особое внимание Шойгу обратил на то, что граждан «имеющих детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид» призывать нельзя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

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