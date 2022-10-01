Частичная мобилизация в России не затронет женщин
Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки условий размещения мобилизованных граждан в Подмосковье.
Шойгу подчеркнул, что женщин мобилизовывать не будут.
«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — отметил Сергей Шойгу.
Кроме того, министр обороны сообщил о том, что не будут призывать и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. По поручению президента сейчас завершается подготовка дополнений в соответствующий указ, добавил Шойгу.
Сергей Шойгу прокомментировал перенос осеннего призыва на 1 ноября. По его словам, это никак не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих.
«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. То есть 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — заявил Шойгу.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», перенос призыва на 1 ноября связан с перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации.
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