Песков объяснил перенос осеннего призыва в России на 1 ноября

Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента России

Указ о призыве российских граждан на военную службу 30 сентября подписал президент России Владимир Путин. В документе указано, что он стартует на месяц позже обычного — с 1 ноября.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, перенос призыва с 1 октября связан с перегрузкой военкоматов.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенний призыв в России в 2022 году стартует 1 ноября. На службу в армию призовут 120 тыс. новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.