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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Общество
30.09.2022 20:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-podpisal-ukaz-ob-osennem-prizyve-v-armiyu
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Указ о призыве российских граждан в ноябре-декабре на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, осенний призыв на службу в армию стартует 1 ноября. На службу в армию призовут 120 тыс. новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО.

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