Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Общество
30.09.2022 20:15
Указ о призыве российских граждан в ноябре-декабре на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу, осенний призыв на службу в армию стартует 1 ноября. На службу в армию призовут 120 тыс. новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО.
Популярные новости
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
- В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
- Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации