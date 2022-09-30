Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Указ о призыве российских граждан в ноябре-декабре на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, осенний призыв на службу в армию стартует 1 ноября. На службу в армию призовут 120 тыс. новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО.