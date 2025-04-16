В Госдуме РФ снова призвали Правительство защитить детей от нападения собак

Правительство России до сих пор не представило предложений по защите граждан от бродячих собак. Об этом 16 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Важно, чтобы правительство использовало свое право законодательной инициативы по тем проблемным вопросам, которые волнуют наших граждан», — отметил спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, только за последнюю неделю в СМИ сообщили о трех новых случаях нападений собак на детей. Он призвал как можно активнее искать решение данной проблемы, а не стоять в стороне.

«Бродячие собаки не должны бегать по детским площадкам, паркам, скверам. Необходимо сделать все, чтобы защитить людей от агрессивных животных», — подчеркнул парламентарий.

Председатель Госдумы добавил, что регионам для решения этой проблемы необходимы соответствующие полномочия. Он также призвал сенаторов Совета Федерации сформулировать свои предложения по защите от бездомных животных, сообщает «Дума ТВ» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штрафы за выброшенных животных предложили увеличить в 10 раз — до 30 тыс. рублей.

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