Уголовное дело завели из-за напавшей на школьниц стаи собак в Краснодаре

В Краснодаре следственные органы начали уголовное производство по факту нападения стаи бездомных собак на несовершеннолетних.

Опасный инцидент произошел вечером 11 апреля 2025 года на улице Уральской Комсомольского микрорайона, где бродячие псы атаковали двух школьниц, возвращавшихся с занятий.

По данным следователей, которые опросили свидетелей ЧП, эта стая беспризорных животных уже неоднократно проявляла агрессию по отношению к прохожим. Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара квалифицировал происшествие по статье 293 УК РФ (халатность). Ответственность, в том числе, ложится и на соответствующие городские службы, не обеспечившие безопасность передвижения по улицам краевого центра.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента. Руководство краевого следственного управления СКР, в лице начальника, генерал-лейтенанта юстиции Андрея Маслова, взяло расследование под особый контроль.

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