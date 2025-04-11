Хлеб с лезвиями для борьбы с дворнягами разбросал школьник в Новороссийске

Ребенка, который раскладывает по улицам куски хлеба, а затем вставляет в них лезвия, в районе школы № 29 заметили местные жители.

Информация об этом появилась в соцсетях 11 апреля. По словам очевидцев, 10-летний мальчик никак не реагирует на замечания взрослых и оправдывает свои действия борьбой с бездомными собаками.

В УМВД России по городу Новороссийску начали проверку. Сотрудники изучают опубликованную информацию и устанавливают личность школьника. Планируется, что с мальчиком на родительских собраниях и в школьных коллективах проведут профилактические беседы, сообщает УМВД России по городу Новороссийску в Telegram.

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