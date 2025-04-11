Файл с вирусом об отключении электричества рассылают мошенники в Новороссийске

Мошенники продолжают активно использовать новый метод распространения вирусов — они рассылают специальные apk-файлы.

Жители Новороссийска начали получать такую рассылку об отключении электричества — в вирусном файле якобы содержится список адресов с «большим отключением».

Такие файлы ни в коем случае открывать нельзя, на сообщение отвечать не нужно. Необходимо сообщить отправителю, что его аккаунт взломан, заблокировать его, а также сообщить о мошенничестве в администрацию мессенджера.

«Будьте бдительны! Не ведитесь на уловки мошенников! Вся достоверная информация размещена только в официальных аккаунтах администрации!» — сообщает МЦУ Новороссийска.

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