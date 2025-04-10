На Кубани школьник перевел мошенникам 5 млн рублей на спасение родителей

Инцидент произошел после того, как с 13-летним подростком связался лже-завуч и попросил продиктовать для «правоохранителей» пароль из сообщения .

Мальчик испугался и сообщил код. После школьнику позвонили из «спецслужб» с информацией о том, что счета его родителей взломали, и теперь им грозит уголовная ответственность за помощь международным преступникам.

Подросток решил помочь семье и по требованию мошенников установил на телефон приложение для видеосвязи, чтобы лже-правоохранители смогли провести дистанционный обыск в квартире. На видео попал домашний сейф, которым и заинтересовались мошенники. Они помогли школьнику его открыть.

После вскрытия сейфа мальчика убедили отвезти деньги из него на такси к банкомату и перевести на указанный счет через 15 транзакций. Так ребенок перевел 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ«Мошенничество». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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