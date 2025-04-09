Оболгавшему знакомую в суде бизнесмену из Краснодара грозит до 10 лет колонии

За мошенничество, ложный донос и дачу заведомо ложных показаний 50-летнему жителю Краснодара грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина подал в суд иск с просьбой взыскать с его знакомой долг в сумме 6,5 млн рублей. В качестве обоснования требований истец предоставил в суд расписку о якобы получении женщиной от него займа. В действительности денег женщина не получала. Указанная в расписке сумма оказалась безналичным переводом за поставку зерна. Перевод был со счета принадлежащей мужчине организации на счет сторонней фирмы, которую рекомендовала ответчик.

На основании этих недостоверных сведений суд постановил удовлетворить требования мужчины и взыскать с женщины сумму основного долга. С нее были взысканы деньги и автомобиль на общую сумму около 3 млн рублей.

Помимо этого следователи установили, что мужчина, являясь потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении его псевдодолжника, дал заведомо ложные показания. Он сообщил, что передал женщине деньги, чего в действительности не было. Также бизнесмен написал ложный донос о якобы совершенном в отношении него мошенничестве — уверял, что займ женщина не вернула.

На мужчину завели уголовное дело по четырем статьям. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Бизнесмену грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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