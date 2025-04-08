Житель Новороссийска обманул знакомого на 4,5 млн, обещав арестованную квартиру

Правоохранители завершили расследование дела в отношении 39-летнего жителя города-героя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина взял у знакомого 4,5 млн рублей якобы на развитие бизнеса. В качестве гарантии возврата средств он предложил свою квартиру в Южном районе города, умолчав о том, что на недвижимость наложен арест.

Когда мужчина сообщил знакомому о невозможности вернуть долг, они вместе обратились в МФЦ для оформления сделки. Однако в государственной регистрации права собственности на квартиру новому владельцу было отказано из-за наложенного ареста.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. За свои махинации обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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