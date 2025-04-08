Гадалка похитила у жительницы Кубани 175 тыс. рублей, обещая снять порчу

В ОМВД России по Павловскому району расследуют уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Тамбовской области, которую обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленница разместила в соцсети объявление о предоставлении услуг ясновидящей. К аферистке обратилась жительница станицы Павловской с просьбой снять порчу.

Псевдо-экстрасенс попросила клиентку перевести оплату в размере 175 тысяч рублей на ее счет в банке. Пострадавшая перевела всю сумму, после этого мошенница перестала выходить на связь.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемой уже предъявили обвинение, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Гадалка втерлась в доверие к клиентке и оформила на ее имя несколько кредитов и микрозаймов. После этого аферистка выплатила небольшую часть долга и перестала вносить обязательные платежи. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

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