Штрафы за выброшенных животных предложили увеличить в 10 раз в России

С предложением об увеличении штрафа за выброс животных до 30 тыс. рублей выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

В действующем законодательстве за нарушение общих требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.

«Считаю правильным повысить штрафы минимум в 10 раз, то есть до 30 тыс. рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан», — сказал Колунов.

Парламентарий отметил, что уже зафиксировано много случаев, когда хозяева заводят собаку, не справляются с ней и оставляют животное на улице.

«Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными», — отметил он.

Депутат добавил, что нынешней суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать последствия — затраты на вакцинацию, отлов и другие действия с уже бродячими животными, сообщает РИА «Новости».

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