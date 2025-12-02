В Геленджике начался снос самостроев на берегу Черного моря

В курортном городе начался демонтаж незаконного трехэтажного строения в реликтовом лесу. Владельцы, вместо создания зоны отдыха, построили особняк для личного пользования. Решение о сносе принято судом после долгих разбирательств.

Владельцы элитных особняков в Геленджике должны были обеспечить территорию для отдыха детей, но вместо этого возвели дома для личных нужд. Строения появились в реликтовом лесу среди пицундских сосен, занесенных в Красную книгу.

Верное решение

В конце ноября температура в Геленджике достигает +20 °C, и пока на Черном море штиль, рабочие занимаются демонтажем незаконного строения. Особняк, построенный новосибирской фирмой, был признан незаконным после длительных судебных тяжб. Владельцы получали участок в аренду в 2009 году с условием создания зоны отдыха, но вместо этого возвели дом с мощным фундаментом.

Реликтовый лес в окрестностях Геленджика — ботанический памятник природы Краснодарского края, охраняемый за свою уникальность и важность в экосистеме. Вмешательство в этот лес запрещено, а строительство здесь — незаконно. Однако только после общественного резонанса и независимых экспертиз суд принял решение о сносе.

Виктор Кузнецов, владелец компании, получивший в аренду 40 га леса, проиграл все суды. Сейчас происходит демонтаж, который продлится до середины декабря, сообщают «Вести. Дежурная часть».

Помимо этого, в регионе выявлены другие незаконные постройки. По инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и при поддержке генпрокуратуры, ФСБ, следственного комитета и МВД, коррупционная схема была разрушена. Теперь застройщики обязаны работать по новым правилам, а незаконные объекты сносят.

Для всех нарушителей — исход один

«Те проблемы, которые были выявлены в Геленджике — это общий посыл, который сегодня реализуется в Краснодарском крае по поручению губернатора. Для нас очень важно, чтобы и другие арендаторы тоже понимали, что со всеми нарушителями порядок действий будет аналогичный. Все эти меры направлены на то, чтобы сохранять рекреационный потенциал региона. Мы благодарны нашим правоохранительным органам, полиции, прокуратуре», — отмечает заместитель губернатора Краснодарского края Роман Лузинов.

Некоторые арендаторы уже сами привели территории в порядок, открыли доступ для желающих, а капитальные строения заменили беседками с легкими гостевыми домиками. Но не все коммерсанты готовы к конструктивному диалогу.

Например, предприниматели из компании «Изумрудный берег», которая арендует участок возле моря. Они перегородили выход к морю и не пускают даже сотрудников лесной охраны. Но суд на этом этапе поверил заключению неких экспертов, признавших объекты компании некапитальными. Сотрудник фирмы, выдавшей это заключение, отказался общаться и выгнал журналистов из офиса.

Это дело направлено на новое рассмотрение, а краевые власти снова надеются на мощную поддержку силовиков и надзорных органов.

