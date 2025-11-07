Житель Сочи незаконно построил пятиэтажку и выдавал ее за лодочный гараж

Пятиэтажный жилой дом в пять этажей мужчина незаконно возвел на территории Хостинского района.

Он выдавал строение за лодочный гараж, однако, приставы провели поверку и выяснили, что фактически здание является жилым домом, готовым для проживания или для сдачи в аренду. Кроме того, часть дома располагалась на чужом участке.

Районный суд Сочи обязал владельца снести самострой, но мужчина не приступил к исполнению в установленный срок. В отношении нарушителя возбудили исполнительное производство, с него взыскали исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей и ограничили ему выезд за пределы РФ. После привлекли к административной ответственности и назначили штрафы.

После этого мужчина самостоятельно приступил к демонтажу «лодочного гаража», сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

