В Геленджике лесной пожар в Храпаковой щели локализовали на площади 4,5 га
Происшествия
10.08.2022 11:22
Об этом днем 10 августа сообщили в краевом лесопожарном центре.
В 10:40 лесной пожар удалось локализовать на примерной площади 4,5 га. Тушение возгорания осложняется труднодоступным горным рельефом и отсутствием подъездных путей. В ликвидации пожара задействованы 60 человек и 14 единиц техники.
Специалисты устанавливают лиц, причастных к возникновению возгорания, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение от диспетчера Архипо-Осиповского филиала лесопожарного центра о задымлении в районе Храпаковой щели поступило 10 августа в 5:13. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что лесной пожар не угрожает жилым домам.
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