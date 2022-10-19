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В Ейской ЦРБ сообщили о положительной динамике состояния пострадавших после крушения СУ-34

Происшествия
19.10.2022 08:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskoj-tsrb-soobshhili-o-polozhitelnoj-dinamike-sostoyaniya-postradavshih-posle-krusheniya-su-34
В Ейской ЦРБ сообщили о положительной динамике состояния пострадавших после крушения СУ-34
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным центральной районной больницы Ейска, состояние всех находящихся там пострадавших улучшилось. Тяжелых пациентов нет.

Об этом стало известно утром 19 октября.

«Положительная динамика у всех наших пациентов, их сейчас 21 человек. Тяжелых нет. Все уже хорошо себя чувствуют», — рассказали в Ейской ЦРБ.

Сообщается, что 18 октября в ЦРБ поступил еще один ребенок, теперь их пять. Всех пациентов обследовал приехавший из Краснодара пульмонолог, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет СУ-34 рухнул на жилую девятиэтажку в Ейске 17 октября. В настоящее время достоверно известно о 43 пострадавших. Из них девять детей. Погибли 15 человек, в том числе трое детей.

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