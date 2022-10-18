Число погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Кадр из видео t.me/minkovaanna23

Об этом рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани сообщила, что еще один пострадавший в ЧП умер в 17:30 в ККБ № 1, ему был 51 год.

«Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них 9 детей. Погибли 15 человек, в том числе 3 детей», — написала Минькова в Telegram.

По данным вице-губернатора, сейчас на стационарном лечении находятся 25 жильцов пострадавшего дома, в том числе 6 детей и 2 беременных. 22 пациента средней степени тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Три жильца дома на амбулаторном лечении.

Большая часть пострадавших от крушения самолета Су-34 — 19 человек, в том числе 4 ребенка, находятся в Ейской ЦРБ. В Краевой клинической больнице № 1 находится четыре пациента, среди которых ребенок. Двое из них подключены к ИВЛ.

В Детской краевой клинической больнице находится 5-летняя девочка в тяжелом стабильном состоянии. Она подключена к ИВЛ.

В Перинатальном центре находится беременная в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, психологическую помощь получили уже 198 человек.

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