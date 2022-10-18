В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время проведения оперативного штаба.

«На месте крушения военного самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы. Благодарен всем службам за оперативную круглосуточную работу», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что в результате крушения самолета Су-34 погибли 14 человек. В Ейском районе объявили трехдневный траур.

По словам Кондратьева, сейчас сотрудники оперативных служб переходят к аварийно-восстановительным работам в Ейске. По предварительной оценке, поврежденную многоэтажку можно восстановить. Угрозы обрушения нет. Жильцы квартир в подъездах № 1,5,6,7,8,9,1 смогут вернуться домой уже 18 октября с 18:00.

Ситуация по подъездам № 2, 3 и 4, в которых всего 76 квартир, прояснится к вечеру 19 октября. Жильцы дома смогут находиться в пунктах временного размещения столько, сколько это будет необходимо, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Завтра проведем еще один оперативный штаб по аварийно-восстановительным работам конкретно этой части дома. Важно понимать, насколько перекрытия и иные конструктивные особенности там претерпели изменения», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор уточнил, что эта часть многоэтажки соприкасалась с самолетом. Из-за высоких температур могут быть серьезные повреждения.

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