В Ейске в садовом товариществе загорелась сухая трава
Происшествия
24.08.2022 16:22
В Ейске 24 августа произошел пожар в садовом товариществе «Заря».
Ветер раздувал пламя, оно быстро перекидывалось на соседние территории. Спасатели заливали проблемные участки, уезжали на другие, а огонь снова появлялся — рассказывают очевидцы. Они выложили кадры случившегося в сеть. Пожар продолжают тушить.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар 24 августа произошел и в Геленджике. Сигнал спасателям поступил в 13:33, уже через полчаса они прибыли на место. Пришлось тушить пожар на площади примерно в 1 га. Выяснилось, что причиной возгорания стал обрыв на линии электропередачи.
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