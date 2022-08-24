Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Ейске в садовом товариществе загорелась сухая трава

Происшествия
24.08.2022 16:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-v-sadovom-tovarishhestve-zagorelas-suhaya-trava
В Ейске в садовом товариществе загорелась сухая трава

В Ейске 24 августа произошел пожар в садовом товариществе «Заря».

Ветер раздувал пламя, оно быстро перекидывалось на соседние территории. Спасатели заливали проблемные участки, уезжали на другие, а огонь снова появлялся — рассказывают очевидцы. Они выложили кадры случившегося в сеть. Пожар продолжают тушить.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар 24 августа произошел и в Геленджике. Сигнал спасателям поступил в 13:33, уже через полчаса они прибыли на место. Пришлось тушить пожар на площади примерно в 1 га. Выяснилось, что причиной возгорания стал обрыв на линии электропередачи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»
Прямой эфир
Мы в соцсетях