В Ейске в садовом товариществе загорелась сухая трава

В Ейске в садовом товариществе загорелась сухая трава

В Ейске 24 августа произошел пожар в садовом товариществе «Заря».

Ветер раздувал пламя, оно быстро перекидывалось на соседние территории. Спасатели заливали проблемные участки, уезжали на другие, а огонь снова появлялся — рассказывают очевидцы. Они выложили кадры случившегося в сеть. Пожар продолжают тушить.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар 24 августа произошел и в Геленджике. Сигнал спасателям поступил в 13:33, уже через полчаса они прибыли на место. Пришлось тушить пожар на площади примерно в 1 га. Выяснилось, что причиной возгорания стал обрыв на линии электропередачи.