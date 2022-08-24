В горах Геленджика загорелся почти гектар леса
Возгорание произошло около 13:00 в лесу около села Марьина Роща. Причина пожара пока неизвестна.
В 13:33 диспетчеру лесопожарного центра поступила информации о задымлении в лесу. На место выехали специалисты. В 14:00 они обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском лесничестве.
Примерная площадь возгорания — около 0,8 га. Его начали тушить в 14:03. Сейчас на месте пожара наращивают силы и средства для оперативной ликвидации огня, сообщает пресс-служба ГБУ «Краевой лесопожарный центр».
На Черноморском побережье сейчас действует предупреждение по высокой пожароопасности 4 класса. Спасатели рекомендуют разводить костры только на открытых площадках, а при тушении обязательно засыпать их землей или заливать водой.
Также при нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.
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