В Геленджике потушили лесной пожар возле пляжа «Сосновка»
Происшествия
22.08.2022 19:02
Возгорание в лесу около садового товарищества «Сосновое» произошло 22 августа в 13:28.
Прибывшие на место сотрудники лесопожарного центра заметили огонь на территории Кабардинского лесничества и в 13:57 начали его тушить.
В 14:20 лесной пожар локализовали на площади 0,56 га, а в 17:20 его полностью ликвидировали.
В тушении пожара около пляжа «Сосновка» приняли участие 27 человек и 8 единиц техники. Для борьбы с огнем использовали воздуходувки, ранцевые огнетушители, автоцистерны и шанцевый инструмент, сообщает пресс-служба ГБУ «Краевой лесопожарный центр».
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