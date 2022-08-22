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В Геленджике потушили лесной пожар возле пляжа «Сосновка»

Происшествия
22.08.2022 19:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-potushili-lesnoj-pozhar-vozle-plyazha-sosnovka
В Геленджике потушили лесной пожар возле пляжа «Сосновка»
Фото пресс-службы ГБУ «Краевой лесопожарный центр»

Возгорание в лесу около садового товарищества «Сосновое» произошло 22 августа в 13:28.

Прибывшие на место сотрудники лесопожарного центра заметили огонь на территории Кабардинского лесничества и в 13:57 начали его тушить.

В 14:20 лесной пожар локализовали на площади 0,56 га, а в 17:20 его полностью ликвидировали.

В тушении пожара около пляжа «Сосновка» приняли участие 27 человек и 8 единиц техники. Для борьбы с огнем использовали воздуходувки, ранцевые огнетушители, автоцистерны и шанцевый инструмент, сообщает пресс-служба ГБУ «Краевой лесопожарный центр».

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