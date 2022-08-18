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Военные беспилотники контролируют пожарную обстановку в Краснодарском крае

Общество
18.08.2022 07:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennye-bespilotniki-kontroliruyut-pozharnuyu-obstanovku-v-krasnodarskom-krae
Военные беспилотники контролируют пожарную обстановку в Краснодарском крае
Фото пресс-службы Южного военного округа

К мониторингу пожароопасной обстановки на Кубани и в Ставропольском крае привлекли беспилотные летательные аппараты Южного военного округа.

Об этом сообщили 18 августа.

«Ввиду сложившейся пожароопасной ситуации к учебно-боевым полетным задачам добавился мониторинг пожарной и паводковой обстановки в зонах ответственности воинских частей и соединений ЮВО», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

Информация, которую беспилотники передают в режиме реального времени, позволит оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и минимизировать последствия стихии. В сообщении также отметили, что при необходимости сведения будут передавать в соответствующие ведомства муниципальных органов власти. Полеты проходят при проведении мероприятий боевой подготовки.

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