Военные беспилотники контролируют пожарную обстановку в Краснодарском крае
К мониторингу пожароопасной обстановки на Кубани и в Ставропольском крае привлекли беспилотные летательные аппараты Южного военного округа.
Об этом сообщили 18 августа.
«Ввиду сложившейся пожароопасной ситуации к учебно-боевым полетным задачам добавился мониторинг пожарной и паводковой обстановки в зонах ответственности воинских частей и соединений ЮВО», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.
Информация, которую беспилотники передают в режиме реального времени, позволит оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и минимизировать последствия стихии. В сообщении также отметили, что при необходимости сведения будут передавать в соответствующие ведомства муниципальных органов власти. Полеты проходят при проведении мероприятий боевой подготовки.
Читайте также: МЧС напомнило о мерах безопасности в пожароопасный сезон.
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
- В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
- В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой