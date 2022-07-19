МЧС напомнило о мерах безопасности в пожароопасный сезон
Общество
19.07.2022 09:17
Тем, кто живет в загородных домах, в солнечные дни стоит иметь на участке глубокую емкость с водой. Также рекомендуется убрать сухую траву.
Идеальный вариант избавиться от природного мусора — сжечь его в печи. Но ни в коем случае нельзя разводить костер на улице. Ветер быстро перекинет огонь на все, что находится по соседству.
Кроме того, важно оградить детей от доступа к спичкам и зажигалкам. Детские шалости — одна из самых частых причин пожаров в домах. При этом на природе причиной огня легко могут стать непотушенные сигареты, битое стекло и капли горючих материалов. При возникновении пожара необходимо звонить по номеру 101.
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