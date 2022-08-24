Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пожар в Геленджикском лесничестве произошел из-за обрыва высоковольтной ЛЭП

Происшествия
24.08.2022 15:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-v-gelendzhikskom-lesnichestve-proizoshel-iz-za-obryva-vysokovoltnoj-lep
Видео Министерства природных ресурсов Краснодарского края

Об этом 24 августа сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Пожар локализовали на площади 1,2 га.

Причина возгорания в лесном фонде Геленджикского лесничества — обрыв фазы ЛЭП. В тушении лесного пожара принимают участие 29 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В 15:45 лесной пожар локализовали на площади около 1,2 га. Угрозы населенным пунктам Марьина Роща и Виноградное нет, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Геленджика 24 августа загорелся почти гектар леса. Возгорание произошло около 13:00 около села Марьина Роща.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»
Прямой эфир
Мы в соцсетях