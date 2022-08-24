Пожар в Геленджикском лесничестве произошел из-за обрыва высоковольтной ЛЭП

Видео Министерства природных ресурсов Краснодарского края

Об этом 24 августа сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Пожар локализовали на площади 1,2 га.

Причина возгорания в лесном фонде Геленджикского лесничества — обрыв фазы ЛЭП. В тушении лесного пожара принимают участие 29 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В 15:45 лесной пожар локализовали на площади около 1,2 га. Угрозы населенным пунктам Марьина Роща и Виноградное нет, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Геленджика 24 августа загорелся почти гектар леса. Возгорание произошло около 13:00 около села Марьина Роща.