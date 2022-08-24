Пожар в Геленджикском лесничестве произошел из-за обрыва высоковольтной ЛЭП
Происшествия
24.08.2022 15:55
Об этом 24 августа сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Пожар локализовали на площади 1,2 га.
Причина возгорания в лесном фонде Геленджикского лесничества — обрыв фазы ЛЭП. В тушении лесного пожара принимают участие 29 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
В 15:45 лесной пожар локализовали на площади около 1,2 га. Угрозы населенным пунктам Марьина Роща и Виноградное нет, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Геленджика 24 августа загорелся почти гектар леса. Возгорание произошло около 13:00 около села Марьина Роща.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
- Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
- В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»