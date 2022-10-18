В Ейске после падения Су-34 в пункте временного размещения находятся 23 человека

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По данным на 6:00 18 октября, в пункт временного размещения эвакуировали 23 человека, среди них 6 детей.

У родственников и знакомых размещены 501 человек, среди них 62 ребенка. Всего в жилом доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек — 3 детей и 10 взрослых. Пострадали 19 человек — 5 детей и 14 взрослых. На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС. Разбор завалов продолжался всю ночь.