В Ейске после падения Су-34 в пункте временного размещения находятся 23 человека
Происшествия
18.10.2022 07:26
По данным на 6:00 18 октября, в пункт временного размещения эвакуировали 23 человека, среди них 6 детей.
У родственников и знакомых размещены 501 человек, среди них 62 ребенка. Всего в жилом доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек — 3 детей и 10 взрослых. Пострадали 19 человек — 5 детей и 14 взрослых. На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС. Разбор завалов продолжался всю ночь.
Популярные новости
- В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
- На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины