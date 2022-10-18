Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Ейске после падения Су-34 в пункте временного размещения находятся 23 человека

Происшествия
18.10.2022 07:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-v-punkte-vremennogo-razmeshheniya-nahodyatsya-23-cheloveka
В Ейске после падения Су-34 в пункте временного размещения находятся 23 человека
Фото t.me/opershtab23

По данным на 6:00 18 октября, в пункт временного размещения эвакуировали 23 человека, среди них 6 детей.

У родственников и знакомых размещены 501 человек, среди них 62 ребенка. Всего в жилом доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек — 3 детей и 10 взрослых. Пострадали 19 человек — 5 детей и 14 взрослых. На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС. Разбор завалов продолжался всю ночь.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
  5. На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях