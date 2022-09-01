В Ейске трактор сбил пожилую женщину
ДТП произошло 1 сентября около 8:00 на улице Гоголя. Обстоятельства происшествия устанавливают.
По предварительной информации, трактор «МТЗ 80» под управлением 64-летнего водителя допустил наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.
В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Ейскую ЦРБ.
«Уважаемые пешеходы! Помните, что неукоснительное соблюдение Правил обеспечивает безопасность участников дорожного движения. Необходимо быть внимательным и осторожным, не выходить на проезжую часть дороги при наличии движущихся автомобилей, не начинать движение, пока не загорится разрешающий сигнал светофора, и вы будете убеждены в безопасности перехода, который нужно осуществлять согласно Правилам», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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