В Ейске трактор сбил пожилую женщину

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП произошло 1 сентября около 8:00 на улице Гоголя. Обстоятельства происшествия устанавливают.

По предварительной информации, трактор «МТЗ 80» под управлением 64-летнего водителя допустил наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Ейскую ЦРБ.

«Уважаемые пешеходы! Помните, что неукоснительное соблюдение Правил обеспечивает безопасность участников дорожного движения. Необходимо быть внимательным и осторожным, не выходить на проезжую часть дороги при наличии движущихся автомобилей, не начинать движение, пока не загорится разрешающий сигнал светофора, и вы будете убеждены в безопасности перехода, который нужно осуществлять согласно Правилам», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: под Краснодаром фура насмерть сбила мужчину.