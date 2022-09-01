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В Ейске трактор сбил пожилую женщину

Происшествия
01.09.2022 15:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-traktor-sbil-pozhiluyu-zhenshhinu
В Ейске трактор сбил пожилую женщину
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП произошло 1 сентября около 8:00 на улице Гоголя. Обстоятельства происшествия устанавливают.

По предварительной информации, трактор «МТЗ 80» под управлением 64-летнего водителя допустил наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Ейскую ЦРБ.

«Уважаемые пешеходы! Помните, что неукоснительное соблюдение Правил обеспечивает безопасность участников дорожного движения. Необходимо быть внимательным и осторожным, не выходить на проезжую часть дороги при наличии движущихся автомобилей, не начинать движение, пока не загорится разрешающий сигнал светофора, и вы будете убеждены в безопасности перехода, который нужно осуществлять согласно Правилам», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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